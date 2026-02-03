Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesine park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:40 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesine park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Seyit Aydoğdu'nun (24) kullandığı plakasız motosiklet, Tekeler Mahallesi'nde Ş.Ç.'ye ait park halindeki 09 AFN 009 plakalı kamyona çarptı.

        Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı Karpuzlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sahibi ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet amirliğine götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu!
        Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyesi temizlik çalışmalarına hız verdi
        Nazilli Belediyesi temizlik çalışmalarına hız verdi
        Söke 1970 SK'nın 20 yaşındaki stoperine Süper Lig'den talipler var
        Söke 1970 SK'nın 20 yaşındaki stoperine Süper Lig'den talipler var
        Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Köşe Yazarı Teke'nin acı günü
        Köşe Yazarı Teke'nin acı günü
        Buharkent Belediyesi'nden 'yol çalışmalarına' ilişkin açıklama
        Buharkent Belediyesi'nden 'yol çalışmalarına' ilişkin açıklama
        Köşk'te Kız Hafızlık Kur'an Kursu açılacak Hayırsever iş adamından anlamlı...
        Köşk'te Kız Hafızlık Kur'an Kursu açılacak Hayırsever iş adamından anlamlı...