Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.
A.D'nin ifadesi doğrultusunda Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, anne ve oğlunun cesedini buldu.
Gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki ifadesinde, bıçaklayarak öldürdüğü kişilerin akrabası olduğunu, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
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