Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.

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