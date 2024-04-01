Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:10 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde tartıştığı anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden A.D, tartıştığı Aysel Öztürk (63) ile oğlu Emre Öztürk'ü (35) bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi.

        A.D'nin ifadesi doğrultusunda Yeni Mahalle'deki eve giden polis ekipleri, anne ve oğlunun cesedini buldu.

        Gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki ifadesinde, bıçaklayarak öldürdüğü kişilerin akrabası olduğunu, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!

        Benzer Haberler

        Aydın'da zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
        Aydın'da zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
        Aydın'da CHP'li Çerçioğlu başkan oldu; CHP 13, AK Parti 4 ilçede kazandı
        Aydın'da CHP'li Çerçioğlu başkan oldu; CHP 13, AK Parti 4 ilçede kazandı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları Çerçioğlu ve Savaş oy kullandı
        Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları Çerçioğlu ve Savaş oy kullandı
        Efe kıyafetleri ile oy kullandılar
        Efe kıyafetleri ile oy kullandılar
        Nazilli'de takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
        Nazilli'de takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
        Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı
        Aydın'da bazı seçmenler efe kıyafetleriyle oy kullandı