Nazilli'de takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, İ.U.Ö. idaresindeki 10 ADF 87 otomobil, İsabeyli Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı.
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