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        'Her seçimde koşarak sandığı giderdim, ilk kez evde oy kullandığım için çok duygulandım'

        AYDIN'daevlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20
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        'Her seçimde koşarak sandığı giderdim, ilk kez evde oy kullandığım için çok duygulandım'
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        AYDIN'daevlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı. Safiye Eğrifes (75), "Her seçimde koşarak sandığı giderdim, ilk kez evde oy kullandığım için çok duygulandım" dedi.

        Aydın'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 882 bin 124 seçmen kent genelindeki 2 bin 918 sandıkta saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Kentte yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlar için seyyar sandıklar oluşturuldu. Sandık kurulu başkanıyla birlikte, sandık görevlisi ve polis memurlarından oluşan ekip, ellerindeki listeye göre mahalle mahalle dolaşarak yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara sandıkla gitti. Bastonlarıyla oy vermeye gelenlere ve engellilere yakınları ve görevliler yardım etti.

        İLK KEZ EVDE OY KULLANDI

        İncirliova İlçesinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı evden çıkamayan vatandaşlardan Safiye Eğrifes de seyyar sandıkta oy kullandı. İlk kez bu seçimden oyunu evde kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Eğrifes, "Her seçimde koşarak sandığı giderdim, ilk kez evde oy kullandığım için çok duygulandım. İnsan gidemeyince çok duygulanıyor. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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