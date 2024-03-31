AYDIN'daevlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta vatandaşlar getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı. Safiye Eğrifes (75), "Her seçimde koşarak sandığı giderdim, ilk kez evde oy kullandığım için çok duygulandım" dedi.

Aydın'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 882 bin 124 seçmen kent genelindeki 2 bin 918 sandıkta saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Kentte yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlar için seyyar sandıklar oluşturuldu. Sandık kurulu başkanıyla birlikte, sandık görevlisi ve polis memurlarından oluşan ekip, ellerindeki listeye göre mahalle mahalle dolaşarak yaşlı, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşlara sandıkla gitti. Bastonlarıyla oy vermeye gelenlere ve engellilere yakınları ve görevliler yardım etti.