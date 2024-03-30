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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 02:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 02:08
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        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Rıfat Emre Hazan (22) idaresindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi’nde Y.Ü'nün kullandığı 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hazan yaralandı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Hazan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Y.Ü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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