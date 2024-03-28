Çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
AYDIN'ın Didim ilçesinde otogarda durdurulup çantasında yapılan aramada 506 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirilen M.
AYDIN'ın Didim ilçesinde otogarda durdurulup çantasında yapılan aramada 506 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirilen M.Ç. (24), tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde otogarda, şüphe üzerine M.Ç.’yi durdurdu. M.Ç.'nin çantasında yapılan aramada, 506 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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