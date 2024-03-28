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        Çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde otogarda durdurulup çantasında yapılan aramada 506 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:45
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        Çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde otogarda durdurulup çantasında yapılan aramada 506 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirilen M.Ç. (24), tutuklandı.

        Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde otogarda, şüphe üzerine M.Ç.’yi durdurdu. M.Ç.'nin çantasında yapılan aramada, 506 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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