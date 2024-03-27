Aydın'da çanak anten tamir ederken çatıdan düşen genç yaralandı

Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi A.K.(27), Çarşı Mahallesi’ndeki belediye kapalı pazar yerinin çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada üzerine bastığı kiremit kırıldı.

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