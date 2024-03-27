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        Aydın'da çanak anten tamir ederken çatıdan düşen genç yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:50
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        Aydın'da çanak anten tamir ederken çatıdan düşen genç yaralandı
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        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi A.K.(27), Çarşı Mahallesi’ndeki belediye kapalı pazar yerinin çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada üzerine bastığı kiremit kırıldı.

        Dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen A.K. yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesine götürülen gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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