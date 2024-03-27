Aydın'da çanak anten tamir ederken çatıdan düşen genç yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen yaralandı.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi A.K.(27), Çarşı Mahallesi’ndeki belediye kapalı pazar yerinin çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada üzerine bastığı kiremit kırıldı.
Dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşen A.K. yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Nazilli Devlet Hastanesine götürülen gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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