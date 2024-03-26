Aydın'da dilenci kadın, para vermediği için tartıştığı kadını bıçakladı

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma başladı.

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