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        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:43
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        Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Bozyurt Mahallesinde S.B'ye ait evde, yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, klimadan çıktığı değerlendirilen yangını söndürdü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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