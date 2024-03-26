Nazilli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Bozyurt Mahallesinde S.B'ye ait evde, yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, klimadan çıktığı değerlendirilen yangını söndürdü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
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