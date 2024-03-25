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        Karacasu'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:34
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        Karacasu'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

        Şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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