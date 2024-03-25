Karacasu'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

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