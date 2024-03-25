Karacasu'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, Ö.Ş ve A.A'yı suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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