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        "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi

        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:25
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        "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi
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        Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki oyunda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatmaları anlatıldı.

        Bora Severcan'ın yazıp yönettiği oyunun 110 kişilik oyuncu kadrosunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan da yer alıyor.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, oyunun Aydın'da sahnelenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu tiyatro oyununda Cumhuriyet'i nasıl kazandığımızı ve bugünlere nasıl geldiğimizi yeni nesillere, genç nesillere aktaracağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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