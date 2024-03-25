"Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Aydın'da sahnelendi

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, oyunun Aydın'da sahnelenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu tiyatro oyununda Cumhuriyet'i nasıl kazandığımızı ve bugünlere nasıl geldiğimizi yeni nesillere, genç nesillere aktaracağız." dedi.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği oyunun 110 kişilik oyuncu kadrosunda Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan da yer alıyor.

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