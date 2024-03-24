Aydın'da fide dağıtımı yapıldı

Çerçioğlu, 3 milyon olan fide üretim kapasitelerini 10 milyona çıkararak daha fazla üreticiye ulaşmak istediklerini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde kurulan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz fide dağıttı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.