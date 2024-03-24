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        Aydın'da fide dağıtımı yapıldı

        Aydın Büyükşehir Belediyesince üretilen fidelerin dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:24
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        Aydın'da fide dağıtımı yapıldı
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        Aydın Büyükşehir Belediyesince üretilen fidelerin dağıtımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde kurulan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz fide dağıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, yerli ürünlerin üretimine sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirtti.

        Çerçioğlu, 3 milyon olan fide üretim kapasitelerini 10 milyona çıkararak daha fazla üreticiye ulaşmak istediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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