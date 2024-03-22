Aydın'da ilkokul öğrencisinin yere düşen bayrağı alıp öpmesi Mehmetçik'in yüreğini ısıttı

Aydın'da, bir ilkokul öğrencisinin bir program esnasında rüzgarın da etkisiyle elinden düşen Türk bayrağını yerden alıp öperek bayrağa gösterdiği hassasiyet, Mehmetçik'i duygulandırdı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Komutanlığın bahçesinde gerçekleştirilen programda, ellerinde Türk bayrağı olan ilkokul çocuklarına, jandarmanın faaliyetleri de anlatıldı.

Öğrenciler arasında bulunan 9 yaşındaki Mustafa Eymen Düzova, rüzgarın da etkisiyle elindeki Türk bayrağını düşürdü. Küçük Mustafa, bayrağı yerden alıp öptü ve programa kaldığı yerden devam etti.