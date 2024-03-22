Germencik'te Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı

Etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

Germencik Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu'nun Orman Haftasıyla ilgili sunum yapmasının ardından öğrencilere gül, lavanta, biberiye ve çam fıstığı fidanı dağıtıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

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