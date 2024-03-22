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        Germencik'te Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:54
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        Germencik'te Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Nevruz Bayramı ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Ortaklar Adabelen Ortaokulu'nda düzenlenen program, halk oyunları gösterisiyle başladı.

        Temsili demir dövmeyle devam eden etkinlikte katılımcılar, yakılan ateşin üzerinden atladı.

        Germencik Orman İşletme Şefi Hatice Urfalıoğlu'nun Orman Haftasıyla ilgili sunum yapmasının ardından öğrencilere gül, lavanta, biberiye ve çam fıstığı fidanı dağıtıldı.

        Etkinliğe Kaymakam Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

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