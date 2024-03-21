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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde seçim çalışmaları yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 18:13
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Aydın'da ziyaretlerde bulundu
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde seçim çalışmaları yürüttü.

        Efeler ilçesinde seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Akşener, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti.

        Köşk ilçesine geçen Akşener, seçim otobüsünden yaptığı konuşmada partisinin Köşk Belediye Başkan adayı Nilgün Baş'a destek istedi.

        Programı kapsamında Nazilli ilçesine giden Akşener, Uzunçarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Akşener, burada kurulan platformda yaptığı konuşmada seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi, son 3 yılda bütün şehirleri dolaştığını anlattı.

        Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çabaladıklarını kaydeden Akşener, dile getirdikleri bazı sorunların iktidar tarafından çözüldüğünü, bazılarının çözülmediğini söyledi.

        Akşener, partisinin Nazilli Belediye Başkan adayı Cüneyt Korkmaz'a destek isteyerek, "Şimdi yerel seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla bugün oy istemek için buradayız. Bütün siyasi partiler gibi biz de oylarınızı istemek, sizi ikna edebilmek için yanınızdayız." dedi.

        Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğini belirten Akşener, emeklilerin maaşlarına zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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