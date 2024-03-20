Söke Otogarı'nın açılışı yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Söke Otogarı hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre açılış öncesi müzik grubu Duman konser verdi.

Burada konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, söz verdikleri otogar projesini hayata geçirdiklerini, her ilçeye olduğu gibi Söke'ye de yatırımların devam edeceğini söyledi.

Açılışa CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Evrim Karakoz ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.