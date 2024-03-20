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        Aydın'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:18
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        Aydın'da bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Abidin Canbazoğlu'nun Davutlar Mahallesi'ndeki evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasından dolayı gözaltına alınan A.A'nın (39) polisteki işlemleri tamamlandı.

        Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Polisteki ifadesinde üzerine atılı suçu kabul etmeyen A.A'nın hakimlikteki ifadesinde de suçsuz olduğunu söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Davutlar Mahallesi'nde önceki gün, Abidin Canbazoğlu'nun (75) evinde darbedilmiş şekilde ölü bulunmasının ardından çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canbazoğlu'yla görüşen son kişinin A.A. (39) olduğunu belirlemişti.

        Şüpheli, Efeler ilçesindeki evinde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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