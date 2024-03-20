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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:43
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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        M.G, M.C, A.S. ve M.T'nin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu O.I. kaçmak isterken binanın çatısında, 2 kadın ise evde yakalandı.

        Emniyete götürülen kadınlar, ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

        Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Şüphelilerin fark edilmemek için sürekli SIM kart değiştirdikleri, görüşmelerde şifre olarak "limon" kelimesini kullandıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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