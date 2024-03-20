Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin fark edilmemek için sürekli SIM kart değiştirdikleri, görüşmelerde şifre olarak "limon" kelimesini kullandıkları öğrenildi.

M.G, M.C, A.S. ve M.T'nin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu O.I. kaçmak isterken binanın çatısında, 2 kadın ise evde yakalandı.

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