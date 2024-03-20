Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
M.G, M.C, A.S. ve M.T'nin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu O.I. kaçmak isterken binanın çatısında, 2 kadın ise evde yakalandı.
Emniyete götürülen kadınlar, ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin fark edilmemek için sürekli SIM kart değiştirdikleri, görüşmelerde şifre olarak "limon" kelimesini kullandıkları öğrenildi.
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