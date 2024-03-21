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        Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:23
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        Aydın'da kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, H.T. idaresindeki 09 AKV 474 plakalı kamyonet, İsmet İnönü Caddesi Aydem kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Münevver Öztürk'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü H.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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