Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama; yakalanmamak için 'limon' parolasıyla haberleşmişler

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi. Teknik takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak ‘limon’ parolası ile haberleştikleri ortaya çıktı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve yer temin eden şüphelilere yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçede dün gece saatlerinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. 12 ekip ile 7 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli yakalandı.