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        Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama; yakalanmamak için 'limon' parolasıyla haberleşmişler

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 00:05 Güncelleme: 21.03.2024 - 00:10
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        Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama; yakalanmamak için 'limon' parolasıyla haberleşmişler
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi. Teknik takip sırasında şüphelilerin yakalanmamak ‘limon’ parolası ile haberleştikleri ortaya çıktı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik ve yer temin eden şüphelilere yönelik bir süre önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ilçede dün gece saatlerinde fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi. 12 ekip ile 7 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 3'ü yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli yakalandı.

        'LİMON' PAROLASIYLA İLETİŞİM KURUYORLARDI

        Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öğrenilen şüphelilerin teknik ve fiziki takibi sırasında yakalanmamak için haberleşme sırasında ‘limon’ kelimesini parola olarak kullandıkları saptandı. Ayrıca birden fazla operatör hattı kullandıkları da öğrenildi.

        Gözaltına alınan M.G., M.C., A.S., M.T., O.I. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G., M.C., A.S. ve M.T., fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından tutuklanarakcezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu O.I. ve M.B. ise sınır dışı edildi.

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