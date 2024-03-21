Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hakkari'den Edirne'ye kadar dolaştım. Bu dükkanların içinde başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Çünkü esnaf unutulmuştu. Halbuki esnaf Türkiye'nin en önemli istihdam yaratan sektörüdür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Akşener'in ilk durağı CHP'den istifa edip, İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın makamı oldu. Akşener'i, Atay ve yöresel kıyafet giyen Down sendromlu çocuklar karşıladı. Kendisine çiçek veren çocukları sarılarak öpen Akşener, belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Atay ile görüştü. Buradaki ziyaretin ardından Nazilli ilçesine geçen Akşener, Uzun Çarşı'da esnafı ziyaret ederek sohbet etti.