Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim (2)

İFTARAKATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’daki programına Söke ilçesinde iftara katılarak devam etti. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Özer Kayalı'nın katıldığı programda konuşan Akşener, "Bu partiyi kurarken milletin sesi olmaya söz verdik. Bu millet iki yumruk arasına sıkışıp kalmıştı. Bunu ortadan kaldırıp bu gençlerin yüzünü güldürmek, umutlarını yeniden inşa etmek, çiftçinin sorunlarına değinmek, köylünün derdine çare bulmak ve atanamayan öğretmenlere cevap olmak, mülakatın kaldırılmasının vesilesini yaratmak ve emeklilerin derdine çözmek üretmek gibi konuların önde olduğu, sesinizin duyulduğu bir siyaset anlayışını bu ülkeye yeniden inşa etmek için yola çıktık" dedi.

'O DEĞİŞİKLİKLER OLMASAYDI TÜRKİYE'DE 15 TEMMUZ 2016 KALKIŞMASI OLMAZDI' 2010 yılından itibaren yapılan yanlışlıkların Türkiye'ye mal olacağını gördüğünü ve engel olmaya çalıştığını söyleyen Akşener, "2010 yılındaki referanduma karşı çıktım. Bu referandumun olmaması için bir numaradan başlayarak Türkiye'deki bütün önemli şahıslarla gittim, konuştum. Dedim ki; bu referandum Türkiye'ye büyük bir zarar verecek. Nitekim öyle oldu. Eğer o referandum yapılmasaydı, o değişiklikler olmasaydı Türkiye'de 15 Temmuz 2016 kalkışması olmazdı. Devleti, millet köprüden toplamak zorunda kalmazdı. Sonra 2017’de malum bugünkü ucube sistemi getiren konu için referandum yapıldı. Şu anda öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki, milletvekillerin kıymet-i harbiyesi yok. İktidar milletvekillerin de kıymet-i harbiyesi yok. Bu ucube sistemi değiştirebilmek için Türkiye ittifaklar sistemine mahkum oldu. Bu ittifak sisteminden dolayı gene sizin dertlerinizin konuşulmadığı, emeklinin aç gezdiği, engellilerin bakım ihtiyaçlarının giderilmediği, ekonomilerinin yerde olduğu, atanamayan öğretmenlerin gerçekten insanlık dışı şartlarda çalıştığı, mülakatla gençlerin geleceğinin çalındığı bir Türkiye konuşulması gerekirken; gene oculuk- buculuk üzerinden bir siyaset anlayışı devam etti. Biz bunu ortadan kaldırabilmek için ve muhalefet partisi olarak halkın avukatlığı görevini yerine getirebilmek için bu seçimlere hür ve müstakil olarak yürüme kararı aldık. Biz İYİ Parti olarak hizmetlerimizle, projelerimizle buradayız. Kürşat Zorlu, öğretmenler ve emekliler ve engelli ile bakım maaşlarımın artması için kanun teklifi verdi. Engelli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, evde bakım maliyetinin de 12 bin 500 liraya çıkarılması için kanun teklifi verdi. Umarım iktidar partisi bunu duyar" diye konuştu.

'ADAYLARIMIZ KONUNUN UZMANI' Adayların konularının uzmanı kişiler olduğunu söyleyen Akşener, "Dolayısıyla size faydalı olacak, doğru hizmet edecek, istihdam yaratabilecek, dertlerinize çare getirebilecek bir arkadaşımızı Söke’de aday gösterdik. Mehmet kardeşimi seçmenizi rica ediyorum. Çünkü biliyorum ki asla emanete ihanet etmeyecektir. Asla çalmayacaktır. Asla çaldırmayacaktır. Büyükşehir Belediye başkan adayımız Özer Kayalı kardeşimi de büyükşehirde oy vermenizi rica ediyorum. Hem belediye tecrübesi var hem de o tecrübede işini iyi yapmak, işini bilmek ve aynı zamanda çalmamak, çaldırmamak. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük problemi o" dedi. Akşener, aynı zamanda Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Ayrıca Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Yeni gün demek. Türk'ün bayramı demek" diye konuştu.

MİTİNGDE HALKA SESLENDİ Aydın’ın Söke ilçesindeki iftarın ardından Kuşadası’nda düzenlenen mitinginde konuşan Akşener, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve bu ucube sistem Türkiye'yi siyasi olarak kamplara böldü. İttifak siyasetine mecbur bıraktı. Biz 2018’de mecburiyetten bir ittifak sistemi içinde yer aldık. Sonuç itibariyle başarısız olduk. 2019’a gelindiğinde ben arkadaşlarımla konuştum. Muhalefet seçmeninin umutsuzluğunu, mutsuzluğunu ve gelecek endişesini nasıl ayağa kaldırırız? Nasıl geleceğe dair ümit içinde olmalarını sağlarız diye tartıştık ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz bir teklif götürdük. Yerel seçimlerde ittifak yapma ve birlikte seçime girme teklifi götürdük. Bir ay arkadaşlar kendi aralarında konuştular. Ertesi gün kabul etmediler. Bir ay sonra teklife buyur dediler. Ben o masaya oturan arkadaşlarıma bir talimat verdim. 'Bir tarafta Türkiye'nin iyiliği, öbür tarafta İYİ Parti'nin iyiliği; ama siz Türkiye'nin iyiliğini tercih edeceksiniz' dedim. Teklifin neticesinde amacım muhalefetin dirilmesiydi ve 2023 seçimlerinde de netice itibariyle muhalefetin bu ucube sistemi değiştirecek bir şekilde seçim kazanmasıydı. 19 ilçe 4 tane beldeyi kazanmamızım ardından baktığınız zaman çırak çıkmış oluyoruz. Ancak bunun için şikayet etmedik. Bütün belediye başkanlarının arkasında olduk" dedi.