Aydın'da 23 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Ege Mahallesi Köseoğlu Sitesi'nde ikamet eden ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Yusuf Güvcin, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

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