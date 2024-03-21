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        Aydın'da 23 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:52
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        Aydın'da 23 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Ege Mahallesi Köseoğlu Sitesi'nde ikamet eden ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Yusuf Güvcin, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güvcin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan incelemenin ardından ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Güvcin'in önceki gün grip şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesine başvurduğu, tedavisinin ardından evine döndüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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