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        Nazilli Belediyespor evinde Afyonspor'la oynayacak

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:31
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        Nazilli Belediyespor evinde Afyonspor'la oynayacak
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yücel Büyük düdük çalacak. Son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor sıralamada 34 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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