Nazilli Belediyespor evinde Afyonspor'la oynayacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda lider Esenler Erokspor'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Yücel Büyük düdük çalacak. Son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor sıralamada 34 puanla 13'üncü basamakta yer alıyor.
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