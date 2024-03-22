Nazilli'de üreticilere 20 bin incir fidanı dağıtıldı

Programa, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ile Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Esat Ergüler de katıldı.

Tarımsal üretimi artırmak için hazırlanan çalışmalara destek olduklarını vurgulayan Özcan, bu tür projelerin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çiftçilerimizle el ele" projesi kapsamında 20 bin incir fidanı yetiştirildi.

Nazilli Belediyesi tarafından çiftçilere 20 bin incir fidanı dağıtıldı.

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