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        Nazilli Belediyespor - Afyonspor: 0-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:00
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        Nazilli Belediyespor - Afyonspor: 0-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları gol yapamadı ve sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Nazilli Belediyespor ve Afyonspor 35'e puana yükseldi. İki takım da orta sıralarda yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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