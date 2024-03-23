Nazilli Belediyespor - Afyonspor: 0-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor, evinde Afyonspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da girdikleri pozisyonları gol yapamadı ve sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Nazilli Belediyespor ve Afyonspor 35'e puana yükseldi. İki takım da orta sıralarda yer aldı.

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