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        Kuşadasıspor - Bornova 1877: 4-1

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off hattındaki iki Ege temsilcisinin mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Bornova 1877'yi rahat mağlup etti: 4-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:03
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        Kuşadasıspor - Bornova 1877: 4-1
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off hattındaki iki Ege temsilcisinin mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Bornova 1877'yi rahat mağlup etti: 4-1.

        Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki maça konuk ekibin taraftarları misafir tribünün yetersizliği gerekçesiyle alınmadı. Ev sahibi, 2'nci dakikada Taha Yalçıner, 24'üncü dakikada Yavuz Selim, 43'üncü dakikada Abdullah'ın golleriyle devreyi 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Eren'in 58'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bornova, 69'uncu dakikada Sabahattin'in golüyle biraz olsun umutlansa da 75'te Aykut skoru belirledi. Bu skorla evindeki son iki maçı kazanan Kuşadasıspor puanını 39'a çıkardı. Bornova ise 40 puanda kaldı.

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