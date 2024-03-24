Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, seçim çalışmalarını Söke'de sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, seçim çalışmalarını Söke'de sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.

        Savaş, Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde mahalleye doğalgaz, meslek yüksekokulu ve toplu konut yapacaklarını belirtti.

        Kanalizasyon sorununu çözeceklerini aktaran Savaş, Söke-Bağarası yolunu da genişleteceklerini kaydetti.

        Savaş, Aydın'da 31 Mart'tan sonra masal döneminin sona ereceğini ifade ederek, "Masalcı bacıyı 31 Mart akşamı evine göndereceğiz. Şimdi sürekli ağzında Mustafa Savaş var. Kardeşim sen niye Mustafa Savaş ile uğraşıyorsun. Yaptığın bir eser varsa onu anlat." diye konuştu.

        Programa katılan Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da seçimlerde destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Sahte avukat kıskıvrak yakalandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        İklim değişikliğine dikkat çektiler! 1 saatlik karanlık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Soğan ve patatesi ayrı yerlerde saklayın! İşte nedeni
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Çocukların kavgası büyüklere sıçradı
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısının ardından ilk açıklama
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        Arda Güler, İspanya'da yine gündemde!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        İştah kapatıyor, kalbi ve akciğeri koruyor!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor - Afyonspor: 0-0
        Nazilli Belediyespor - Afyonspor: 0-0
        Nazilli'de üreticilere 20 bin incir fidanı dağıtıldı
        Nazilli'de üreticilere 20 bin incir fidanı dağıtıldı
        Aydın'da ilkokul öğrencisinin yere düşen bayrağı alıp öpmesi Mehmetçik'in y...
        Aydın'da ilkokul öğrencisinin yere düşen bayrağı alıp öpmesi Mehmetçik'in y...
        Nazilli Belediyespor evinde Afyonspor'la oynayacak
        Nazilli Belediyespor evinde Afyonspor'la oynayacak
        Germencik'te Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı
        Germencik'te Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı
        Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim (2)
        Akşener: Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim (2)