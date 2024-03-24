Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, seçim çalışmalarını Söke'de sürdürdü
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.
Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesinde vatandaşlardan destek istedi.
Savaş, Bağarası Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde mahalleye doğalgaz, meslek yüksekokulu ve toplu konut yapacaklarını belirtti.
Kanalizasyon sorununu çözeceklerini aktaran Savaş, Söke-Bağarası yolunu da genişleteceklerini kaydetti.
Savaş, Aydın'da 31 Mart'tan sonra masal döneminin sona ereceğini ifade ederek, "Masalcı bacıyı 31 Mart akşamı evine göndereceğiz. Şimdi sürekli ağzında Mustafa Savaş var. Kardeşim sen niye Mustafa Savaş ile uğraşıyorsun. Yaptığın bir eser varsa onu anlat." diye konuştu.
Programa katılan Cumhur İttifakı'nın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz da seçimlerde destek istedi.
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