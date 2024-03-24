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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, şoför esnafı ile bir araya geldi

        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, şoför esnafı ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:39
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, şoför esnafı ile bir araya geldi
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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, şoför esnafı ile buluştu.

        Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Savaş, esnafla rekabet etmeyen bir belediye başkanı olacağını belirterek, taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını söyledi.

        Seçilmesi halinde şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini kaydeden Savaş, Aydın'ın rekabet gücünü kaybettiğini ifade etti.

        Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının mazeretlerin arkasına sığındığını anlatarak, "Bir tane iftihar edeceği projesi yok. Dört buçuk yıl otur, son 5-6 ay açılışlar yap. Söke'de otogar açtı. Otogar, Söke'nin ihtiyacını karşılayamaz. 22 battı çıktı sözü verdi, 2 tane yaptı." ifadelerini kullandı.

        Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de şoför esnafının sıkıntısını mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile çözüme kavuşturamadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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