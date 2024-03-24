Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş, şoför esnafı ile bir araya geldi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de şoför esnafının sıkıntısını mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile çözüme kavuşturamadıklarını söyledi.

Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının mazeretlerin arkasına sığındığını anlatarak, "Bir tane iftihar edeceği projesi yok. Dört buçuk yıl otur, son 5-6 ay açılışlar yap. Söke'de otogar açtı. Otogar, Söke'nin ihtiyacını karşılayamaz. 22 battı çıktı sözü verdi, 2 tane yaptı." ifadelerini kullandı.

Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Savaş, esnafla rekabet etmeyen bir belediye başkanı olacağını belirterek, taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını söyledi.

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