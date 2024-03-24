AK Partili Ökten, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çerçioğlu'nu eleştirdi

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun karalama kampanyası yürüttüğünü belirtti.

Ökten, yaptığı yazılı açıklamada vaatlerinin çoğunu yerine getirmeyen Çerçioğlu'nun yaklaşık 15 yıldır karanlık ilişkiler içerisine girmekten hiç çekinmediğini savundu.

Çerçioğlu'nun AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a yönelik karalama kampanyası yaptığını aktaran Ökten, atılan iftiraların ve yapılan karalama çalışmalarının kendi sonlarını geciktireceğini sananların, 31 Mart akşamı üzülmeye mahkum olduğunu kaydetti.