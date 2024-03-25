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        Efeler 09 SFK kendine geldi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1-0 geriye düştüğü maçta Silifke Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Efeler 09 SFK, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:17 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:20
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        Efeler 09 SFK kendine geldi
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 1-0 geriye düştüğü maçta Silifke Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Efeler 09 SFK, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp moral buldu.

        Grupta 42 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlı takım 37 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Silifke'de güzel bir zeminde ve dolu tribünler önünde geriye düşmelerine rağmen üstün futbol oynayarak galibiyete uzandıklarını belirten teknik direktör Veyis Kanber, "Oyuncularımız, göstermiş oldukları performans ile maç sonunda tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldılar. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüze bakıp, yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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