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        Kuşadası'nda suç örgütüne operasyonda 3 tutuklama

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:20
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        Kuşadası'nda suç örgütüne operasyonda 3 tutuklama
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kuşadası'ndaki 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda suç örgütü lideri E.P.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 88 gram metamfetamin, ruhsatsız 9 mm çapında 1 tabanca, mekanizması olmayan 1 tabanca, 1 hassas terazi, bir miktar nakit para, 3 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, muhtelif miktarda ambalaj poşeti ve 1 ajanda ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.P., Ö.K. ve Y.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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