Kuşadası'nda suç örgütüne operasyonda 3 tutuklama
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kuşadası'ndaki 3 ayrı adrese yapılan baskınlarda suç örgütü lideri E.P.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 88 gram metamfetamin, ruhsatsız 9 mm çapında 1 tabanca, mekanizması olmayan 1 tabanca, 1 hassas terazi, bir miktar nakit para, 3 uyuşturucu içmekte kullanılan aparat, suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, muhtelif miktarda ambalaj poşeti ve 1 ajanda ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.P., Ö.K. ve Y.A. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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