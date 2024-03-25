CHP'nin Aydın adayı Çerçioğlu'ndan ağız ve diş sağlığı merkezi projesi

Daha önce göz hastanesi projesini açıkladıklarını aktaran Çerçioğlu, vatandaşların temel diş sağlığı hizmetlerini alabilecekleri, implantlarını yaptırabilecekleri bir merkez açacaklarını ifade etti.

Çerçioğlu, yazılı açıklamasında yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla yeni bir projeye imza atacaklarını kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, implant, ağız ve diş sağlığı merkezi projesini hayata geçireceklerini belirtti.

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