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        CHP'nin Aydın adayı Çerçioğlu'ndan ağız ve diş sağlığı merkezi projesi

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, implant, ağız ve diş sağlığı merkezi projesini hayata geçireceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:13
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        CHP'nin Aydın adayı Çerçioğlu'ndan ağız ve diş sağlığı merkezi projesi
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        Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, implant, ağız ve diş sağlığı merkezi projesini hayata geçireceklerini belirtti.

        Çerçioğlu, yazılı açıklamasında yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla yeni bir projeye imza atacaklarını kaydetti.

        Daha önce göz hastanesi projesini açıkladıklarını aktaran Çerçioğlu, vatandaşların temel diş sağlığı hizmetlerini alabilecekleri, implantlarını yaptırabilecekleri bir merkez açacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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