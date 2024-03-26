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        Cumhur İttifakı Aydın adayı Savaş'tan tarımsal amaçlı su ve enerjide indirim sözü

        Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, göreve gelmesi halinde tarımsal alanda kullanılan su ve enerji bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:38
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        Cumhur İttifakı Aydın adayı Savaş'tan tarımsal amaçlı su ve enerjide indirim sözü
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        Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, göreve gelmesi halinde tarımsal alanda kullanılan su ve enerji bedellerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, çiftçinin gelirini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

        Tarımsal amaçlı kullanılan su ücretinde yüzde 50 indirim yapacaklarını bildiren Savaş, kentteki sulama birliklerinin tamamını personelleriyle birlikte belediye bünyesine dahil edeceklerini, suyun yönetiminin ve koordinasyonun belediye tarafından yapılacağını söyledi.

        Savaş şöyle devam etti:

        "Sulamada kullanılan elektrik ücretinde de yüzde 50 indirim yapıyoruz. Kuracağımız çevre dostu güneş enerji sistemleriyle Aydın Büyükşehir Belediyemizin öz tüketimini ve tarımsal amaçlı kullanılan elektrik tüketimini bu tesislerden karşılayacağız. Çiftçimizin, üreticimizin üretim maliyetlerini düşüreceğiz."

        Modern tarımsal sulama sistemini genişleteceklerini aktaran Savaş, "Daha önce çiftçilerimize, gübre, yem, ilaç, fide, fidan ve işçi desteği sağlayacağımızı açıkladık. Üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılandı. Bunlarla yetinmedik. Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından biri olan suya da çözüm bulduk. Tarımsal sulamada kullanılan su ve elektriğe yapacağımız yüzde 50 indirim ile topraklarımızın bereketini bereket katacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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