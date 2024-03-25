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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş seçim çalışmalarını İncirliova'da sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde mahalle mitingi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:35
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın adayı Savaş seçim çalışmalarını İncirliova'da sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, İncirliova ilçesinde mahalle mitingi yaptı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Savaş, Acarlar Mahallesinde vatandaşlara seslendi, 31 Mart akşamı İncirliova'da yeni bir başarı hikayesi yazacaklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar'a hizmet etmediğini öne süren Savaş, Çerçioğlu'nun adının yolsuzluklarla anıldığını savundu.

        Savaş, Çerçioğlu'nun mahalleye meyve sebze hali yapılacağı sözünü yerine getirmediğini ifade ederek, seçilmesi halinde büyük bir hal yapacağını kaydetti.

        İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya da konuşmasında destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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