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        Dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:05
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        Dilenci, kendisine para vermeyen kadını bıçakla yaraladı
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde lokantada Serap Güçlü (28), yanına gelen ve para isteğini geri çevirdiği dilenci Hayriye K. (31) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sağ bacağından yaralanan Güçlü hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli kadın ise kısa sürede yakalandı. Olay anı ise lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı’nda bulunan bir lokantada meydana geldi. Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaş, iddiaya göre bir lokantada yemek yiyen Serap Güçlü’nün yanına gelerek para istedi. Güçlü’nün para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye K., yanında bulunan bıçakla masada oturan Güçlü’yü sağ bacağından yaraladı. Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye K., olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan Serap Güçlü, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Serap K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Olay anı, lokantanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis soruşturma başlattı.

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