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        Germencik'te Kütüphane Haftası kutlandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:54
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        Germencik'te Kütüphane Haftası kutlandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Germencik Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, gönüllü gençlerle kütüphane duvarlarına resim çizdi.

        Etkinlikte zeybek gösterisi de yapıldı.

        Kütüphane Müdürü Erim Sertdemir emeği geçenlere teşekkür etti.

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