Germencik'te Kütüphane Haftası kutlandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Germencik Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, gönüllü gençlerle kütüphane duvarlarına resim çizdi.
Etkinlikte zeybek gösterisi de yapıldı.
Kütüphane Müdürü Erim Sertdemir emeği geçenlere teşekkür etti.
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