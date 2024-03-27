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        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:47
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        Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, V.S. (18) idaresindeki 09 ALL 019 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Ö.G'nin kullandığı 44 PC 133 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan V.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Ö.G, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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