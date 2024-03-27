Nazilli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, V.S. (18) idaresindeki 09 ALL 019 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Ö.G'nin kullandığı 44 PC 133 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan V.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ö.G, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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