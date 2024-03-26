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        Aydın'da para vermediği için tartıştığı kadını bıçaklayan dilenci kadın tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:47
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        Aydın'da para vermediği için tartıştığı kadını bıçaklayan dilenci kadın tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı.

        Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda S.K'nin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        H.K. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        S.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Altıntaş Mahallesi'nde dün, bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma çıkmış, H.K, S.K'yi bıçaklamıştı.

        Yaralı kadın, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmış, olayın ardından uzaklaşan H.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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