Aydın'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar düzenlendi

Aydın'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

LÖSEV İzmir İl Koordinatörlüğünce bir otelde düzenlen programda, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Burada konuşma yapan LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ebru Alkan, lösemi, kanserle mücadele eden çocuk, erişkin hastalara ve ailelerin verdikleri zorlu mücadelede yanlarında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Kurucumuz olan Çocuk hemotoloji ve Onkoloji Doktoru Üstün Ezer’in başlattığı bu iyilik hareketinde, siz değerli destekçilerimizin katkılarıyla pek çok başarıya imza attık. Türkiye genelinde yürüttüğümüz yardım çalışmaları, hayat kurtaran tedaviler, eğitim ve sosyal destekler, lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaya devam ediyoruz."