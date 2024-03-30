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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat Emre Hazan (22), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 07:44 Güncelleme: 30.03.2024 - 07:45
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        AYDIN’ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Rıfat Emre Hazan (22), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında İstikbal Mahallesi Nazilli- Dallıca eski yolu Sultan Konakları yakınında meydana geldi. Dallıca Mahallesi’nden Evranlı Mezarlığı yönüne giden Rıfat Emre Hazan, yönetimindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi’nden gelen ve dönüş yapmak isteyen Y.Ü. yönetimindeki 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfat Emre Hazan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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