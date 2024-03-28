Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, V.Ü. ile M.K. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, üst aramalarında ve ikametlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirdiği A.G, M.K, V.Ü. ile D.K'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bazı şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

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