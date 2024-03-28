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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 19:54 Güncelleme: 28.03.2024 - 19:54
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 mahallede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bazı şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

        Ekipler, üst aramalarında ve ikametlerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 500 lira ele geçirdiği A.G, M.K, V.Ü. ile D.K'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, V.Ü. ile M.K. tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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