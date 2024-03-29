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        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş basın toplantısı düzenledi

        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:47
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş basın toplantısı düzenledi
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        Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceklerini söyledi.

        İlçe belediye başkan adayları ve partililerin katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenleyen Savaş, ilk günden itibaren belediye başkan adayları ve teşkilatlarla birlikte kenetlendiklerini vurguladı.

        Seçilmesi halinde Aydın'ın kayıp yıllarını, bu kayıp yılları en kısa sürede telafi edeceğini söyleyen Savaş, güçlü değişim arzusunu sahada net bir biçimde gördüklerini belirtti.

        Aydın'ın hizmete aç ve susamış olduğunu ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

        "Şehrin merkezinde sivrisinekten şikayetçi olan vatandaşlarımız var. Altyapı, kanalizasyon, trafik, ulaşım gibi problemleri en kısa sürede çözdüğümüz gibi, ilimizin büyümesi ve gelişmesi adına çalışacağız. Her projemizin temeli var, matematiği var, ayakları yere basıyor. Emekliye 5 bin lira desteğini emekli destek kapsamına giren herkese ödeyeceğiz. Ben finansçı olarak, KİT Komisyonu olarak yüzlerce KİT'in bilanço denetimini yapan bir kişi olarak hesabını kitabını yapmadan, altyapısını oluşturmadan böyle bir proje açıklamamı benden beklemezsiniz herhalde. Vatandaşımız bize güvensin. Emekli destek kapsamına giren her emekliye bu desteği vereceğiz."

        AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de büyükşehir belediyesi ve 17 ilçede Cumhur İttifakı adaylarının favori adaylar olduğunu ve seçmenin iradesiyle seçimi kazanacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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