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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:17
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.G.C'yi takibe aldı.

        Kovalamaca sonucu şüpheli, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan M.G.C'nin gasp ve adam yaralama suçundan da arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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