Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Öte yandan M.G.C'nin gasp ve adam yaralama suçundan da arandığı tespit edildi.

Kovalamaca sonucu şüpheli, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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