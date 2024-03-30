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        Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi 15 gün sonra öldü, 3.08 promil alkollü sürücü tutuklandı

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 22:40 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:45
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        Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi 15 gün sonra öldü, 3.08 promil alkollü sürücü tutuklandı
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3.08 promil alkollü motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek'in (22) yaya geçidinde çarptığı Erdoğan Karademir (55), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek ise tutuklandı.

        Kaza, 13 Mart günü saat 23.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Çağdaş Seyrek yönetimindeki 35 BNJ 045 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Erdoğan Karademir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Erdoğan Karademir önce Kuşadası Devlet Hastanesi, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Seyrek ise Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan kontrolde Çağdaş Seyrek'in 3.08 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

        15 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Kazada başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Erdoğan Karademir, dün, yoğun bakımda vermiş olduğu 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Karademir'in cenazesi, dün ikindi saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        TUTUKLANDI

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Seyrek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağdaş Seyrek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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