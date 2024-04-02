Nazilli Belediyespor zorlu virajda
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Taner Tuncer'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul, kötü gidişata son vermek istediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparmak istiyoruz. Takımıma inanıyorum" dedi.
Nazilli Belediyespor bu maç öncesi 35 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.
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