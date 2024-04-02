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        Nazilli Belediyespor zorlu virajda

        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:20
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        Nazilli Belediyespor zorlu virajda
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayınca iddiasız kalan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Taner Tuncer'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Bülent Ertuğrul, kötü gidişata son vermek istediklerini belirterek, "Bu maçı kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparmak istiyoruz. Takımıma inanıyorum" dedi.

        Nazilli Belediyespor bu maç öncesi 35 puanla 13'üncü basamakta bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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