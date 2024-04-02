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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 03:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 03:05
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        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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