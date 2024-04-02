Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgada R.E.T, E.B, T.Ş, Ç.Ş, U.Ş. ve P.B. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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