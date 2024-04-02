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        Aydın'da otoyolda ölü bulunan kadına çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:29
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        Aydın'da otoyolda ölü bulunan kadına çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        İzmir-Aydın otoyolunda dün bir kadının ölü bulunmasına ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında güvenlik kameralarından güzergahtan geçen araçlar incelendi.

        Ekipler, bir kamyonun gişelerden girişte ön kısmının sağlam olmasına rağmen çıktıktan sonra far ile tamponun kırık olduğunu fark etti.

        Kamyon sürücüsü olduğu tespit edilen Y.İ. (42) Denizli'de gözaltına aldı.

        Germencik'e getirilen Y.İ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        - Kaza

        İzmir-Aydın otoyolu Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde bir kadını yolda hareketsiz halde gören sürücüler, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğü bozulan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölen kişinin 46 yaşındaki zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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