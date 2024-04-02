Aydın'da otoyolda ölü bulunan kadına çarptığı belirlenen kamyon sürücüsü tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İzmir-Aydın otoyolunda dün bir kadının ölü bulunmasına ilişkin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında güvenlik kameralarından güzergahtan geçen araçlar incelendi.

Ekipler, bir kamyonun gişelerden girişte ön kısmının sağlam olmasına rağmen çıktıktan sonra far ile tamponun kırık olduğunu fark etti.

Kamyon sürücüsü olduğu tespit edilen Y.İ. (42) Denizli'de gözaltına aldı.