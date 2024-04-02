Aydın'da otizmli sporcu milli forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan otizmli 17 yaşındaki Yusuf Yavaş, atletizmde milli takım forması giyebilmek için çalışıyor.

Otizm tanısı 2,5 yaşında konan Yavaş, annesi Arzu Yavaş'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce koşuyla ilgilenmeye başladı.

Çeşitli illerde düzenlenen organizasyonlarda 1500 metre koşuda dereceler elde eden Yavaş, annesinin desteğiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

- Haftada 4 gün antrenman yapıyor

Oğlunun en büyük destekçisi olan Arzu Yavaş, AA muhabirine oğlunun yeteneğini keşfetmek için çeşitli eğitimler aldırdığını söyledi.

Oğlunun atletizmde başarılı olduğunu gördüğünü belirten Yavaş, "3 yıldır Nazilli Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Süleyman Burdurlu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yusuf, haftada 4 gün Nazilli Şehir Stadyumu'nda antrenman yapıyor." dedi.

Yavaş, oğlunun milli formayı giymeyi istediğini ifade ederek, "1500 ve 3 bin metrede koşmaya çalışıyor ve başarılı da oluyor. Elimizden geldiğince dereceleri yakalamaya çalışıyoruz. Milli sporcu olmak için çok uğraşıyor. Otizmli olup uzun mesafe koşan nadir çocuklardan. Oğlumla gurur duyuyorum. Daha güzel şeyler yapabileceğine inanıyorum." diye konuştu.