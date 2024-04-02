Nazilli'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

Okulun müdürü Zeynep Aytekin, otizmin toplumun her kesiminde görülebildiğini belirterek, "Toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Otizmli bireyler diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler." dedi.

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