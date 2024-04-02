Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

        Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:39 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nazilli ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Süleyman Efendi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki programda öğretmenler ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, Nazilli Otizm Orkestra Korosu sahne aldı.

        Okulun müdürü Zeynep Aytekin, otizmin toplumun her kesiminde görülebildiğini belirterek, "Toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Otizmli bireyler diğerlerinden farklı olabilirler ancak herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptirler." dedi.

        Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ertuğrul Tetik, velilerin tasarladığı tabloların bulunduğu stantları gezdi, bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 27 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 27 kişi hayatını kaybetti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Aydın'da otizmli sporcu milli forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor
        Aydın'da otizmli sporcu milli forma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor
        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı
        Aydın'da boynundaki ip nedeniyle direğe asılı kalan leylek kurtarıldı
        Efeler 09 tesislerini boşalttı
        Efeler 09 tesislerini boşalttı
        Nazilli Belediyespor zorlu virajda
        Nazilli Belediyespor zorlu virajda
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti
        Aydın'da evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti